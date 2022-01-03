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Взаимное политическое доверие между Китаем и Украиной углубляется – Си Цзиньпин

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Китай готов прилагать усилия для успешного развития сотрудничества с Украиной, отметил Си Цзиньпин
Китай готов прилагать усилия для успешного развития сотрудничества с Украиной, отметил Си Цзиньпин
Фото: EPA

Китайская Народная Республика (КНР) готова прилагать усилия, чтобы 30-летие китайско-украинских дипломатических отношений стало благоприятной возможностью для достижения еще больших успехов во всех сферах сотрудничества. Об этом сказано в поздравительной телеграмме главы КНР Си Цзиньпина в адрес президента Украины Владимира Зеленского по случаю этой юбилейной даты, сообщили 3 января "Укринформу" в посольстве Китая в Украине.

Си Цзиньпин отметил, что между Китаем и Украиной продолжает углубляться взаимное политическое доверие, сотрудничество во всех сферах достигло значительных успехов, а гуманитарные обмены происходят все чаще.

"Китайская сторона готова вместе с украинской прилагать усилия для того, чтобы 30-летие китайско-украинских дипломатических связей стало благоприятным случаем для укрепления китайско-украинских отношений и достижения еще больших успехов во всех сферах сотрудничества на благо двух государств и их народов", – заявил лидер Китая.

В посольстве добавили, что Зеленский также направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил уровень развития китайско-украинских отношений.

Контекст:

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

В июле 2021 года Министерство инфраструктуры сообщило, что глава министерства Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры, предусматривающее привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР на реализацию инфраструктурных проектов.

Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, сотрудничество
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