Взаимное политическое доверие между Китаем и Украиной углубляется – Си Цзиньпин

Си Цзиньпин отметил, что между Китаем и Украиной продолжает углубляться взаимное политическое доверие, сотрудничество во всех сферах достигло значительных успехов, а гуманитарные обмены происходят все чаще.

"Китайская сторона готова вместе с украинской прилагать усилия для того, чтобы 30-летие китайско-украинских дипломатических связей стало благоприятным случаем для укрепления китайско-украинских отношений и достижения еще больших успехов во всех сферах сотрудничества на благо двух государств и их народов", – заявил лидер Китая.

В посольстве добавили, что Зеленский также направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил уровень развития китайско-украинских отношений.