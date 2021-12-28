Россия и Китай – автократические страны. Нельзя решить проблему с одной автократией, договорившись с другой – Маркарова

"Мы считаем такую точку зрения ошибочной. Если демократический мир хочет демотивировать Китай от плохих действий в будущем, он должен сегодня отреагировать на агрессивные действия России против Украины", – заявила посол.
На вопрос журналиста, не кажется ли ей, что за восемь лет войны РФ с Украиной Вашингтон впервые пытался заручиться поддержкой России из-за противостояния с Китаем, Маркарова ответила, что таких линейных решений в геополитике не существует.
"Кроме того, невозможно договариваться с непредсказуемыми государствами. Наша позиция очень четкая: борьба, которую ведет Украина, – это борьба за демократию. На нас напали именно потому, что мы выбрали для себя демократический евроатлантический путь. Россия и Китай – это все-таки автократические государства. Нельзя решить проблему с одной автократической страной, договорившись с другой автократией", – подчеркнула дипломат.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Посол 28 декабря рассказала о совместных усилиях Украины и западных партнеров над сдерживанием дальнейшей агрессии Росси. По ее словам, поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на ультиматумы РФ.