Россия и Китай – автократические страны. Нельзя решить проблему с одной автократией, договорившись с другой – Маркарова

"Мы считаем такую точку зрения ошибочной. Если демократический мир хочет демотивировать Китай от плохих действий в будущем, он должен сегодня отреагировать на агрессивные действия России против Украины", – заявила посол.

На вопрос журналиста, не кажется ли ей, что за восемь лет войны РФ с Украиной Вашингтон впервые пытался заручиться поддержкой России из-за противостояния с Китаем, Маркарова ответила, что таких линейных решений в геополитике не существует.

"Кроме того, невозможно договариваться с непредсказуемыми государствами. Наша позиция очень четкая: борьба, которую ведет Украина, – это борьба за демократию. На нас напали именно потому, что мы выбрали для себя демократический евроатлантический путь. Россия и Китай – это все-таки автократические государства. Нельзя решить проблему с одной автократической страной, договорившись с другой автократией", – подчеркнула дипломат.