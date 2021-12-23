"Им не сдержать развитие Китая". Путин назвал "настоящую причину" бойкота Олимпиады США и другими странами

Причиной бойкота рядом стран Олимпиады в Китае Путин считает попытку повлиять на экономическое развитие этой страны.

"Это решение неприемлемо и ошибочно. Я разговаривал с одним из бывших президентов США. И он мне сказал – блокады олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США. Вот Соединенные Штаты продолжают наступить на те же грабли. Чем вызван дипломатический, политический бойкот Китая? Попытками сдержать экономическое развитие Китайской Народной Республики, не дать возможности поднять голову потенциальным конкурентам. Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Китай неизбежно станет первой экономикой мира", – заявил он.

По словам Путина, он выступает против "политизации спорта".

"Мы всегда были против политизации спорта. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами", – сказал он.