"Им не сдержать развитие Китая". Путин назвал "настоящую причину" бойкота Олимпиады США и другими странами

Причиной бойкота рядом стран Олимпиады в Китае Путин считает попытку повлиять на экономическое развитие этой страны.
"Это решение неприемлемо и ошибочно. Я разговаривал с одним из бывших президентов США. И он мне сказал – блокады олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США. Вот Соединенные Штаты продолжают наступить на те же грабли. Чем вызван дипломатический, политический бойкот Китая? Попытками сдержать экономическое развитие Китайской Народной Республики, не дать возможности поднять голову потенциальным конкурентам. Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Китай неизбежно станет первой экономикой мира", – заявил он.
По словам Путина, он выступает против "политизации спорта".
"Мы всегда были против политизации спорта. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами", – сказал он.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.
6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.
В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией".
8 декабря к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия и Австралия.