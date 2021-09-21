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ПОЛИТИКА

Беленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политики

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Беленюк: Можно хотеть, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал самое первое место
Беленюк: Можно хотеть, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал самое первое место
Фото: ЕРА

Олимпийский чемпион Токио 2020, борец греко-римского стиля, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк считает, что официальный спорт, и в частности Олимпийские игры, не могут быть вне политики, как бы этого ни хотелось спортсменам. Об этом он сказал в интервью hromadske 15 сентября.

"Возможно, мне и другим спортсменам очень хочется, чтобы спорт был вне политики. Понятие "спорт" различное. Есть спорт, когда человек вышел из дома и пробежал кросс, и есть спорт, когда человек является представителем государства и едет на Олимпийские игры", – отметил Беленюк.

Он подчеркнул, что Олимпийские игры – "максимально политизированные" соревнования. 

"Некоторые страны вкладывают просто невероятные деньги, не гнушаясь ни подменами допинг-проб, ни подкупом спортсменов и судей, для того, чтобы подняться в этой медальной истории на высшую ступень", – напомнил борец.

Он также подчеркнул, что некоторые страны используют спорт для пропаганды, и привел в качестве примера Олимпийские игры 1936 года в Германии.

"Можно хотеть, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал самое первое место, а не второе и не третье. Как спорт может быть вне политики?!" – сказал Беленюк.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Беленюк с 2000 года занимается греко-римской борьбой. Он чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Теги: спорт, Олимпиада, спортсмены, соревнования, Жан Беленюк, Олимпийские игры
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