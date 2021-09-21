Беленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политики

Беленюк: Можно хотеть, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал самое первое место Фото: ЕРА

"Возможно, мне и другим спортсменам очень хочется, чтобы спорт был вне политики. Понятие "спорт" различное. Есть спорт, когда человек вышел из дома и пробежал кросс, и есть спорт, когда человек является представителем государства и едет на Олимпийские игры", – отметил Беленюк.

Он подчеркнул, что Олимпийские игры – "максимально политизированные" соревнования.

"Некоторые страны вкладывают просто невероятные деньги, не гнушаясь ни подменами допинг-проб, ни подкупом спортсменов и судей, для того, чтобы подняться в этой медальной истории на высшую ступень", – напомнил борец.

Он также подчеркнул, что некоторые страны используют спорт для пропаганды, и привел в качестве примера Олимпийские игры 1936 года в Германии.

"Можно хотеть, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал самое первое место, а не второе и не третье. Как спорт может быть вне политики?!" – сказал Беленюк.