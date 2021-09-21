Беленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политики

"Возможно, мне и другим спортсменам очень хочется, чтобы спорт был вне политики. Понятие "спорт" различное. Есть спорт, когда человек вышел из дома и пробежал кросс, и есть спорт, когда человек является представителем государства и едет на Олимпийские игры", – отметил Беленюк.
Он подчеркнул, что Олимпийские игры – "максимально политизированные" соревнования.
"Некоторые страны вкладывают просто невероятные деньги, не гнушаясь ни подменами допинг-проб, ни подкупом спортсменов и судей, для того, чтобы подняться в этой медальной истории на высшую ступень", – напомнил борец.
Он также подчеркнул, что некоторые страны используют спорт для пропаганды, и привел в качестве примера Олимпийские игры 1936 года в Германии.
"Можно хотеть, чтобы все было вне политики, но в контексте Олимпиады, когда поднимается флаг и играет гимн, делается все для того, чтобы один спортсмен завоевал самое первое место, а не второе и не третье. Как спорт может быть вне политики?!" – сказал Беленюк.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.
Беленюк с 2000 года занимается греко-римской борьбой. Он чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.