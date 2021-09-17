Для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях – Магучих

Магучих о скандале с фото: Было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось Скриншот: Информатор FM / YouTube

На вопрос, появились ли инструкции для спортсменов, как себя вести, Магучих ответила: "Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем".

Также спортсменка отметила, что ей было эмоционально тяжело из-за скандала, вызванного фото с россиянкой.

"Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это", – сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали.

В интервью спортсменка также подчеркнула, что "на одном таланте ты не пройдешь в профессионалы", и надо всегда усердно тренироваться и самосовершенствоваться, а также наслаждаться соревнованиями. "Потому что если ты получаешь от этого кайф, то у тебя все выходит. Поэтому это самое главное, наверное", – добавила она.