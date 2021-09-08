Две украинки заняли призовые места в финале сезона "Бриллиантовой лиги"

Магучих финишировала второй в секторе для прыжков в высоту Фото: EPA

Второе место в секторе для прыжков в высоту заняла бронзовая призерша Олимпиады 2020 в Токио, вице-чемпионка мира Ярослава Магучих. Украинка повторила свой лучший результат в сезоне, взяв высоту 2,03 м.

Третьей в соревнованиях по прыжкам в длину финишировала Марина Бех-Романчук. В последней попытке украинка показала результат 6,75 м, отмечается на сайте соревнований.

* Маємо дві нагороди у перший день фіналу "«Діамантової ліги»" у Цюриху.

* Ярослава Магучіх здобуває срібло у стрибках у висоту зі своїм кращим результатом в сезоні 2.03 м. * Марина Бех-Романчук - бронзова медалістка у стрибках в довжину (6.75 м).

Наші вітання!!! pic.twitter.com/j1JTMVrd7Y — НОК України (@OlympicUA) September 8, 2021