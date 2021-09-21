  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму

Клочкова: Мне очень приятно, что Беленюк в личных сообщениях попроси прощения за нашу страну Фото: Яна Клочкова / Facebook

"Вы не думали, что это связано с тем, что ваши родители проживают в Крыму? Из-за этого не захотели приглашать?" – спросила у Клочковой журналистка Катя Король, обсуждая заявление артистки, сделанное 24 августа.

"Не знаю, я не задумывалась. Но часто пишут, что вот, Яна из Крыма, говорит на русском", – призналась спортсменка.

Клочкова отметила, что пока не планирует перевозить своего сына в Киев, где проживаем сама.

"Он учится, хорошая у него школа, ему нравится. Может быть, что-то потом поменяется, но на данный момент вижу, что так будет лучше", – объяснила она.

По словам Клочковой, после того, как ее не пригласили на День Независимости, у нее опустились руки.

"Мне очень приятно, что [народный депутат, олимпийский чемпион] Жан Беленюк в личных сообщениях попросил прощения за нашу страну", – резюмировала она.

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Видео: ЖВЛ / YouTube