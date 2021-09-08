  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости

"Я общался с Федерацией [плавания], почему они не инициировали, чтобы Яна была на этом празднике. Они сказали, что за три дня [до мероприятия] ей звонили, она не отвечала", – заявил Гутцайт.

По словам министра, после этого он встречался с Клочковой, чтобы попросить ее помочь Федерации в вопросах подготовки спортсменов.

Гутцайт отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, что неприглашение Клочковой на День Независимости может свидетельствовать о неуважительном отношении к титулованным спортсменам.

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Видео: hromadske / YouTube