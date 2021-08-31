"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике

"Утренний заплыв – это залог отличного настроения и позитива на весь день", – написала она.

Контекст:

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Ее спортивная карьера началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах – с 2000-го по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м в комплексном плавании. В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта. Клочкова принесла Украине наибольшее количество золотых медалей.