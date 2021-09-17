"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни

"Сейчас такой момент наступил, что не хочется даже. Хорошо в таком состоянии – не ищешь, не стараешься найти. Нет такой цели, потому что люди делали неприятные вещи, а состояние, которое сейчас, комфортно", – рассказала спортсменка.

По словам Клочковой, ранее у нее были попытки познакомиться с мужчинами в социальных сетях или на сайтах знакомств.

"Знакомилась, встречалась. Ничего такого в этом не вижу – даже интересно. Моя [младшая] сестра [Анна] работала в Дубае, познакомилась в [приложении] Tinder, у них родился ребенок – и такие бывают случаи", – отметила спортсменка.