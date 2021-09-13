Беленюк рассказал о психологическом давлении на Олимпиаде 2020

"Первая схватка была с действующим чемпионом Европы. С человеком, с которым недавно проиграл. Конечно, это еще ложилось дополнительным бременем", – рассказал Беленюк.
Спортсмен рассказал, что ощущал "безумное психологическое давление", также на его выступление влияла и травма, а самым трудным было психологически настроиться на борьбу.
"Группа "Метинвест" давно поддерживает олимпийцев и спортивное движение. Так, работники предприятий группы целыми семьями участвуют в собственных олимпиадах по различным видам спорта – Metinvest Steel Games. На предприятиях группы работает 40 заслуженных мастеров спорта, среди которых есть многократные чемпионы мира по гиревому спорту, армреслингу и силовому многоборью. В целом за 15 лет Группа "Метинвест" выделила более 255 млн грн на развитие культуры и спорта в городах, где работают предприятия компании", – пишет "24 канал".
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.
Беленюк с 2000 года занимается греко-римской борьбой. Он чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.