Беленюк рассказал о психологическом давлении на Олимпиаде 2020

Жан Беленюк: Первая схватка была с действующим чемпионом Европы. С человеком, с которым недавно проиграл. Конечно, это еще ложилось дополнительным бременем Фото: Zhan Beleniuk / Facebook

"Первая схватка была с действующим чемпионом Европы. С человеком, с которым недавно проиграл. Конечно, это еще ложилось дополнительным бременем", – рассказал Беленюк.

Спортсмен рассказал, что ощущал "безумное психологическое давление", также на его выступление влияла и травма, а самым трудным было психологически настроиться на борьбу.

"Группа "Метинвест" давно поддерживает олимпийцев и спортивное движение. Так, работники предприятий группы целыми семьями участвуют в собственных олимпиадах по различным видам спорта – Metinvest Steel Games. На предприятиях группы работает 40 заслуженных мастеров спорта, среди которых есть многократные чемпионы мира по гиревому спорту, армреслингу и силовому многоборью. В целом за 15 лет Группа "Метинвест" выделила более 255 млн грн на развитие культуры и спорта в городах, где работают предприятия компании", – пишет "24 канал".