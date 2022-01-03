США, Китай, Франция, Великобритания и Россия выпустили совместное заявление о предотвращении ядерной войны

В МИД РФ заявили, что документ подготовлен по российской инициативе. Заявление опубликовано также на сайте Белого дома и на сайте правительства Великобритании. В нем сказано, что страны "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием".

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далекоидущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", – подчеркнули стороны.

Они подтвердили сохранения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. В заявлении сказано, что страны, подписавшие его, не нацеливают свое ядерное оружие друг на друга и на любое другое государство.

"Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – отметили в релизе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 октября 2021 года заявил, что в мире началась новая гонка вооружений.

"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.