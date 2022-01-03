ГОРДОН
 
 
МИР

США, Китай, Франция, Великобритания и Россия выпустили совместное заявление о предотвращении ядерной войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генеральный секретарь ООН в октябре 2021 года заявил, что в мире началась новая гонка вооружений
Генеральный секретарь ООН в октябре 2021 года заявил, что в мире началась новая гонка вооружений
Фото: depositphotos.com

3 января КНР, Россия, Франция, США и Великобритания выпустили совместное заявление о предотвращении ядерной войны. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В МИД РФ заявили, что документ подготовлен по российской инициативе. Заявление опубликовано также на сайте Белого дома и на сайте правительства Великобритании. В нем сказано, что страны "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием".

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далекоидущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", – подчеркнули стороны.

Они подтвердили сохранения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. В заявлении сказано, что страны, подписавшие его, не нацеливают свое ядерное оружие друг на друга и на любое другое государство.

"Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – отметили в релизе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 октября 2021 года заявил, что в мире началась новая гонка вооружений.

"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.

Контекст:

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году разные страны продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели $1,98 трлн. Самые большие военные бюджеты у США ($778 млрд), Китая ($252 млрд), Индии ($72,9 млрд), России ($61,7 млрд) и Великобритании ($59,2 млрд). На эти пять стран, по подсчетам SIPRI, приходится 62% всех мировых военных трат.

Что касается ядерного оружия, то, по данным SIPRI, по состоянию на начало 2021 года девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080. В то же время число развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось с 3720 до 3825, 2000 из них (почти все принадлежат России и США) находились в состоянии повышенной боевой готовности. Россия и США обладают более 90% мирового ядерного оружия (по оценке SIPRI, у России сейчас 6255 боеголовок, у США – 5550).

В начале февраля 2021 года Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

НАТО приветствовал и полностью поддержал продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

В июне по итогам встречи в Швейцарии президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин выпустили совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорилось, что даже в периоды напряженности Россия и США способны снизить риск вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

В 2018 году Путин говорил, что Россия будет уделять внимание "дальнейшему укреплению своей обороноспособности", однако гонку вооружений "никто не собирается разгонять". Но в октябре 2021 года, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, он заявил, что гонка вооружений между Россией и США "на марше, к сожалению", сообщил "Интерфакс".

Теги: Россия, США, Китай, оружие, Франция, Великобритания, ядерное оружие, Кремль, вооружение, угрозы, КНР, безопасность, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
  "Полину схватил за задницу очень статусный человек". Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства
  "Полину схватил за задницу очень статусный человек". Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства
"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео
"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео
"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"
"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"
"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого
"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого
  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой
  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой
"Я за границу никогда не ездил". 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы
"Я за границу никогда не ездил". 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы
"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность
"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Пилотка супер". Глюк'oZa показала голый пах
"Пилотка – супер". Глюк'oZa показала голый пах
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Платье-огонь на девочке-бомбе". Каменских оголила грудь и бедро
"Платье-огонь на девочке-бомбе". Каменских оголила грудь и бедро
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (99371)
2
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (71619)
3
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (71190)
4
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (57385)
5
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (47922)
6
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте (39080)
7
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины (28948)
8
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (23866)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS