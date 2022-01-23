Блинкен рассказал, почему США не будут вводить санкции против РФ до ее вторжения в Украину

Блинкен: В прошлом году США предоставили Украине больше военной помощи Украине, чем в любой другой год Фото: EPA

"Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций состоит в сдерживании российской агрессии. И поэтому, если они сработают сейчас, вы потеряете сдерживающий эффект", – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что США "не ждут, а уже сейчас многое делают".

"Соединенные Штаты берут на себя ведущую роль в объединении стран по всей Европе и даже за ее пределами в вопросе масштабных последствий для России, если она предпримет новые агрессивные действия в Украине. Как я уже упоминал, мы предоставляем и в прошлом году сами предоставили больше военной помощи Украине, чем в любой другой год в прошлом. Мы выступаем против тех, кто внутри Украины пытается дестабилизировать правительство. Поэтому мы принимаем конкретные меры", – отметил госсекретарь.

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины". Они коснутся лично президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

"Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ "никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести".

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США в ходе встречи 17 января, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла. По его мнению, рестрикции нужно ввести сейчас.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что страны Запада должны ввести санкции против России до ее возможного вторжения в Украину, а не после него.