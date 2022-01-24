МИД Украины считает решение Госдепа о вывозе семей дипломатов "преждевременным и чрезмерно предосторожным"

В министерстве приняли к сведению решение Госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве и разрешении уехать части сотрудников.
"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", – заявил Николенко.
Он отметил, что в последнее время каких-либо изменений в ситуации с безопасностью не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле 2021 года.
"Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", – разъяснил спикер.
Он также призвал спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа.
"Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "Друг". Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами", – добавил Николенко.
Он также подчеркнул, что украинские власти и дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы удержать РФ от агрессии, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.
"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", – отметил спикер МИД.
В конце предыдущей недели CNN и Bloomberg сообщали, что на фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатов. По данным близкого к украинскому правительству источника CNN, президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой "драматический шаг", то это будет "чрезмерной реакцией".
До того, 17 января, The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила о начале эвакуации в РФ семей российских дипломатов, но в России такие сообщения назвали провокацией.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.