МИД Украины считает решение Госдепа о вывозе семей дипломатов "преждевременным и чрезмерно предосторожным"

В министерстве приняли к сведению решение Госдепартамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве и разрешении уехать части сотрудников.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", – заявил Николенко.

Он отметил, что в последнее время каких-либо изменений в ситуации с безопасностью не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле 2021 года.

"Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", – разъяснил спикер.

Он также призвал спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа.

"Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "Друг". Это нормальная международная практика поддержания консульской связи со своими гражданами", – добавил Николенко.

Он также подчеркнул, что украинские власти и дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы удержать РФ от агрессии, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", – отметил спикер МИД.

В конце предыдущей недели CNN и Bloomberg сообщали, что на фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатов. По данным близкого к украинскому правительству источника CNN, президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой "драматический шаг", то это будет "чрезмерной реакцией".

До того, 17 января, The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила о начале эвакуации в РФ семей российских дипломатов, но в России такие сообщения назвали провокацией.