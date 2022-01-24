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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Военные действия могут начаться в любой момент". Госдеп разрешил своим дипломатам покинуть Украину

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Американским дипломатам в Украине разрешено покинуть страну, их семьям приказано
Американским дипломатам в Украине разрешено покинуть страну, их семьям – приказано
Фото: google.com/maps

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских госслужащих из Украины и приказал уехать членам семей сотрудников посольства США в Киеве. Об этом сообщили 24 января в посольстве.

"Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну", – говорится в сообщении.

Отмечается, что статус распоряжения об отъезде будет пересмотрен не позднее, чем через 30 дней.

Госдеп США дал разрешение на выезд дипмиссии в Украине "как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней".

Кроме того, ведомство обновило четвертый уровень опасности по путешествиям в Украину для граждан США: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины". Отмечается, что рекомендация по путешествиям уже была на четвертом уровне – из-за COVID-19.

"Как сказал президент [Джо] Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в столь непредсказуемой ситуации", – сообщили в посольстве. Гражданам США, находящимся сейчас в Украине, рекомендовали самостоятельно спланировать способы покинуть страну.

В посольстве отметили, что проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируют свои действия с посольствами стран НАТО и стран-партнеров в Киеве.

"Посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Решение об отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении. 

На сайте Госдепартамента США 23 января была опубликована также стенограмма брифинга двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые разъясняли это решение. 

Один из них подчеркнул, что "условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения"

"Я также хочу прояснить, что мы не говорим, что знаем, что это произойдет. Никто из нас не знает, что решит президент [Владимир] Путин. И в то же время, когда мы осуществляем это благоразумное планирование и принимаем эти меры, мы по-прежнему очень заинтересованы в дипломатическом пути.", – заявил чиновник. 

Представители Госдепа также подчеркнули, что гражданам США, которые в настоящее время находятся в Украине, рекомендуют рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или частные транспортные средства.

Чиновники не смогли сказать, сколько граждан США сейчас может находиться в Украине. "Граждане США не обязаны регистрировать у нас свои поездки в другую страну, и мы не ведем полные списки граждан США, проживающих за границей... Многие граждане США имеют двойное гражданство и въезжают в Украину по своим украинским паспортам, поэтому у нас также не будет данных от официальных лиц принимающей страны", – заявил один из них. 

В коне предыдущей недели CNN и Bloomberg сообщали, что на фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатов. По данным близкого к украинскому правительству источника CNN, президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой "драматический шаг", то это будет "чрезмерной реакцией".

До того, 17 января, The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила о начале эвакуации в РФ семей российских дипломатов.

В России такие сообщения назвали провокацией.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, посольство, Госдепартамент США, посольство США, эвакуация, вторжение, российская агрессия, дипломаты
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