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На фоне обострения ситуации вокруг Украины США договариваются о газе для Европы с Катаром – СМИ

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Катар один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа, но продает его преимущественно в азиатские страны
Катар – один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа, но продает его преимущественно в азиатские страны
Фото: depositphotos.com

США ведут переговоры о поставках газа в Европу с Катаром и другими крупными экспортерами газа на случай эскалации российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома, содержание материала, находящегося в закрытой ленте, приводит "Дождь".

FT пишет, что необходимость такого обсуждения назрела после того, как переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января дали "минимальный прогресс".

В Вашингтоне опасаются, что возможная эскалация в Украине может ударить по поставкам газа, и рассматривают варианты действий в этом случае, "особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие", рассказал один из представителей администрации президента США.

Другой собеседник FT отметил, что в краткосрочной перспективе возможность поставок из Катара зависит от согласия других стран-клиентов перенаправить поставки и наличия нераспределенного газа. Однако Катар перенаправлял поставки в 2011 году в Японию после цунами, поэтому прецедент таких действий в случае кризиса существует. Чиновник также сообщил, что речь идет и об обеспечении долгосрочных гарантий поставок газа, поскольку Катар планирует значительно увеличить производство топлива в течение следующих нескольких лет.

По данным источника, Катар начал переговоры о возможных поставках с Европой и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе намерен провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.

О переговорах администрации США с Катаром о возможных поставках сжиженного газа в Европу на случай, если Россия остановит поставки топлива посреди зимы из-за санкций, вызванных ситуацией вокруг Украины, писало также 22 января BloombergАгентство отмечает, что Катар является одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ) и продает около трех четвертей топлива в азиатские страны, такие как Япония и Корея. В Европу Катар поставляет около 5% производимого в стране СПГ.

15 января о переговорах США по экспорту газа в случае эскалации российско-украинского кризиса сообщало агентство Reuters. По его данным, советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн провел переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями, чтобы выяснить, кто может стать новыми экспортерами газа в ЕС и есть ли у них возможности по увеличению поставок газа. Бизнес отвечал, что мировой экспорт газа очень ограничен и доступного газа слишком мало, чтобы полностью заместить огромные объемы топлива из России, рассказали источники Reuters.

Контекст:

В зимнем сезоне 2021–2022 годов на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале 2021 года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала опускаться.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Путин заявлял, что как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода "Северный поток – 2", это "послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке".

Теги: США, газ, энергетика, Госдепартамент США, дефицит, переговоры, экспорт, кризис, Катар, Европа, российская агрессия, чиновники, Евросоюз, российский газ, Амос Хохштайн, ЕС
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