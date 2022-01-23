На фоне обострения ситуации вокруг Украины США договариваются о газе для Европы с Катаром – СМИ

Катар – один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа, но продает его преимущественно в азиатские страны Фото: depositphotos.com

FT пишет, что необходимость такого обсуждения назрела после того, как переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января дали "минимальный прогресс".

В Вашингтоне опасаются, что возможная эскалация в Украине может ударить по поставкам газа, и рассматривают варианты действий в этом случае, "особенно учитывая, что сейчас середина зимы, а запасы газа в Европе и без того низкие", рассказал один из представителей администрации президента США.

Другой собеседник FT отметил, что в краткосрочной перспективе возможность поставок из Катара зависит от согласия других стран-клиентов перенаправить поставки и наличия нераспределенного газа. Однако Катар перенаправлял поставки в 2011 году в Японию после цунами, поэтому прецедент таких действий в случае кризиса существует. Чиновник также сообщил, что речь идет и об обеспечении долгосрочных гарантий поставок газа, поскольку Катар планирует значительно увеличить производство топлива в течение следующих нескольких лет.

По данным источника, Катар начал переговоры о возможных поставках с Европой и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе намерен провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.

О переговорах администрации США с Катаром о возможных поставках сжиженного газа в Европу на случай, если Россия остановит поставки топлива посреди зимы из-за санкций, вызванных ситуацией вокруг Украины, писало также 22 января Bloomberg. Агентство отмечает, что Катар является одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ) и продает около трех четвертей топлива в азиатские страны, такие как Япония и Корея. В Европу Катар поставляет около 5% производимого в стране СПГ.

15 января о переговорах США по экспорту газа в случае эскалации российско-украинского кризиса сообщало агентство Reuters. По его данным, советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн провел переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями, чтобы выяснить, кто может стать новыми экспортерами газа в ЕС и есть ли у них возможности по увеличению поставок газа. Бизнес отвечал, что мировой экспорт газа очень ограничен и доступного газа слишком мало, чтобы полностью заместить огромные объемы топлива из России, рассказали источники Reuters.