В Молдове из-за ситуации в энергетике ввели чрезвычайное положение, перед этим "Газпром" пригрозил перекрыть газ

Режим ЧП будет действовать 60 дней и даст возможность принимать решения о "быстром" и "отходящем от законодательных норм" обеспечении газом населения, а также "оптимизировать потребление газа, принять решения, которые дадут возможность операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы".

Издание отмечает, что российский "Газпром" давал Молдове время до 20 января погасить возникшую задолженность за поставки газа. Компания из РФ угрожает перекрыть газ, если "Молдовагаз" не заплатит $63 млн за поставки в январе.

Для оплаты долгов молдавской компании не хватает $25 млн.

"Предполагается, что после введения ЧП власти разрешат отсрочить уплату НДС со стороны "Молдовагаза", а также выплатят в аванс компенсации населению за январь, февраль и март", – объясняет NewsMaker.

Осенью 2021 года в отношениях "Газпрома" и "Молдовагаза" уже возникала похожая ситуация. 22 ноября "Газпром" предупредил, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа. 23 ноября стало известно, что "АО "Молдовагаз", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с "Газпромом" и избежать отключения газа. 26 ноября Молдова расплатилась с "Газпромом".