"Газпром" через суд в Швеции потребовал задним числом увеличить стоимость газа для польской компании

"14 января 2022 года Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo получила повестку от адвокатов ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в специальный арбитражный суд в Стокгольме по ходатайству об изменении ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту". "Газпром" ожидает увеличения цены контракта задним числом", – говорится в сообщении.

В PGNiG отметили, что "Газпром" добивается пересмотра договоров от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Глава правления польской компании Павел Маевский заявил, что требование "Газпрома" "совершенно необоснованно", и объявил о готовности доказать это в арбитражном суде.

В "Газпром экспорт" агентству РБК подтвердили 14 января факт подачи иска. В российской компании рассказали, что ранее направляли PGNiG требование о пересмотре цены на природный газ с 1 ноября 2017 года, право на пересмотр прописано в контракте.

"Принимая во внимание, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", – объяснили в компании из РФ.