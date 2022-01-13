ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Укрхлебпроме" предупредили власти о вероятности казахстанского сценария в Украине из-за цен на газ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Представители предприятий объясняют, что они не могут купить газ по рыночным ценам, так как в этом случае вырастет их задолженность за сырье, в первую очередь за муку
Представители предприятий объясняют, что они не могут купить газ по рыночным ценам, так как в этом случае вырастет их задолженность за сырье, в первую очередь – за муку
Фото: depositphotos.com

Хлебозаводы Украины до сих пор не получили газ по льготной цене, несмотря на принятое две недели назад Кабинетом Министров постановление по этому поводу, рассказал в комментарии Delo.ua глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко. 11 января Всеукраинская ассоциация пекарей направила президенту и премьеру обращение с просьбой разблокировать действие постановления.

По информации Васильченко, многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день.

"К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", – заявил он. 

В обращении Всеукраинской ассоциации пекарей, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю представители отрасли просят обеспечить выполнение постановления правительства №1435 от 30 декабря 2021 года, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров. Хлебопеки считают, что документ заблокировал из-за выдуманных причин. 

"Большинство хлебопекарских предприятий купили газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам. Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10–11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", — отмечается в документе, который опубликовало Delo.ua.  

Представители предприятий объясняют, что они не могут купить газ по рыночным ценам, так как в этом случае вырастет их задолженность за сырье, в первую очередь – за муку. 

"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки", – отмечает "Укрхлебпром".

Контекст:

17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

Теги: Кабинет Министров, газ, дефицит, цены, продукты, хлеб, цена на газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сически", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Сически", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Тело огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
"Орех", "Булки", "Лучший попец Украины". Каменских крупным планом показала голые ягодицы
"Орех", "Булки", "Лучший попец Украины". Каменских крупным планом показала голые ягодицы
"Беременяха". Асмус показала округлившийся живот
"Беременяха". Асмус показала округлившийся живот
"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом
"Я сказала "да". А потом мы выпили кровь друг друга". 35-летняя Меган Фокс объявила о помолвке с бойфрендом
"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой
"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура – огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой
"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи
"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (531634)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (86217)
3
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (84103)
4
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (81589)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (56840)
6
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (50246)
7
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (48162)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (38728)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS