В "Укрхлебпроме" предупредили власти о вероятности казахстанского сценария в Украине из-за цен на газ

Представители предприятий объясняют, что они не могут купить газ по рыночным ценам, так как в этом случае вырастет их задолженность за сырье, в первую очередь – за муку Фото: depositphotos.com

По информации Васильченко, многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день.

"К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", – заявил он.

В обращении Всеукраинской ассоциации пекарей, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю представители отрасли просят обеспечить выполнение постановления правительства №1435 от 30 декабря 2021 года, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров. Хлебопеки считают, что документ заблокировал из-за выдуманных причин.

"Большинство хлебопекарских предприятий купили газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам. Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10–11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", — отмечается в документе, который опубликовало Delo.ua.

Представители предприятий объясняют, что они не могут купить газ по рыночным ценам, так как в этом случае вырастет их задолженность за сырье, в первую очередь – за муку.

"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки", – отмечает "Укрхлебпром".

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