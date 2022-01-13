В "Укрхлебпроме" предупредили власти о вероятности казахстанского сценария в Украине из-за цен на газ

По информации Васильченко, многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день.
"К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", – заявил он.
В обращении Всеукраинской ассоциации пекарей, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю представители отрасли просят обеспечить выполнение постановления правительства №1435 от 30 декабря 2021 года, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров. Хлебопеки считают, что документ заблокировал из-за выдуманных причин.
"Большинство хлебопекарских предприятий купили газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам. Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10–11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", — отмечается в документе, который опубликовало Delo.ua.
Представители предприятий объясняют, что они не могут купить газ по рыночным ценам, так как в этом случае вырастет их задолженность за сырье, в первую очередь – за муку.
"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки", – отмечает "Укрхлебпром".
17 декабря стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Укрхлебпром" предупредили президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров, что из-за высоких цен на газ хлебопекарные предприятия становятся убыточными и это может привести к прекращению поставок хлеба, так как повышать цены до приемлемого уровня они не могут из-за подписанных контрактов.
24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.