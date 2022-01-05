В Минэнерго не видят проблемы в выведении нерезидентами природного газа из ПХГ за пределы Украины

Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube Кабмина, заявил глава ведомства Герман Галущенко.

"Не надо привязывать то, что газ отбирается нерезидентами, с меморандумом… Во-вторых, если вы посмотрите на структуру газа, который уже отобран нерезидентами, то 36% этого газа было оставлено в Украине", – сказал глава Минэнерго.

По словам Галущенко, на сегодня в ПХГ Украины находится около 600 млн м³ газа нерезидентов.

"Это не означает, что он будет весь выкачан за пределы Украины. Более того, есть механизмы импорта газа, который будет обеспечен НАК "Нафтогаз" для необходимого баланса. Здесь никаких вопросов нет", – отметил министр.

По данным оператора ПХГ Украины АО "Укртрансгаз", на 1 ноября иностранные компании хранили в режиме "таможенного склада" 2 млрд м³ газа, а резиденты – 0,7 млрд м³. По состоянию на 1 декабря запасы нерезидентов уменьшились до 1,1 млрд м³, а украинских компаний – до 0,5 млрд м³. На 1 января нерезиденты хранили уже 0,54 млрд м³, а резиденты – 0,53 млрд м³.

Украина вошла в январь 2022 года с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13,5 млрд м³.