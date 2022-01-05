В Минэнерго не видят проблемы в выведении нерезидентами природного газа из ПХГ за пределы Украины

Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube Кабмина, заявил глава ведомства Герман Галущенко.
"Не надо привязывать то, что газ отбирается нерезидентами, с меморандумом… Во-вторых, если вы посмотрите на структуру газа, который уже отобран нерезидентами, то 36% этого газа было оставлено в Украине", – сказал глава Минэнерго.
По словам Галущенко, на сегодня в ПХГ Украины находится около 600 млн м³ газа нерезидентов.
"Это не означает, что он будет весь выкачан за пределы Украины. Более того, есть механизмы импорта газа, который будет обеспечен НАК "Нафтогаз" для необходимого баланса. Здесь никаких вопросов нет", – отметил министр.
По данным оператора ПХГ Украины АО "Укртрансгаз", на 1 ноября иностранные компании хранили в режиме "таможенного склада" 2 млрд м³ газа, а резиденты – 0,7 млрд м³. По состоянию на 1 декабря запасы нерезидентов уменьшились до 1,1 млрд м³, а украинских компаний – до 0,5 млрд м³. На 1 января нерезиденты хранили уже 0,54 млрд м³, а резиденты – 0,53 млрд м³.
Украина вошла в январь 2022 года с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13,5 млрд м³.
30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.
Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.
"РБК-Украина" со ссылкой на данные "Оператора ГТС Украины" отмечало, что за первые четыре дня после принятия Кабмином постановления о госрегулировании цены на газ его реэкспорт в Европу составил 18,6 млн м³.