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Ассоциация газодобывающих компаний: Обязанность ежемесячно продавать 20% газа на товарной бирже по регулируемой цене приведет к падению добычи и дефициту

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Государственное регулирование цены на добываемый газ это абсолютно нерыночный механизм, заявил исполнительный директор ассоциации
Государственное регулирование цены на добываемый газ – это абсолютно нерыночный механизм, заявил исполнительный директор ассоциации
Фото: depositphotos.com

Решение Кабмина обязать частные компании продавать 20% добытого ими газа на Украинской энергетической бирже по операционной себестоимости приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний, в число которых входит "Укргазвидобування" – дочерняя компания государственной НАК "Нафтогаз України".

"Государственный контроль цены реализации природного газа не только не решает проблем потребителей, но и будет иметь катастрофические последствия для энергетического сектора Украины. Применение таких нерыночных механизмов государственного регулирования цены будет означать отказ Украины от взятых на себя международных обязательств в части создания единого рынка газа, включая Договор о создании Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации, а также отказ от дальнейшей имплементации целого ряда актов законодательства Энергетического сообщества в области энергетики", – сказано в заявлении.

В организации подчеркнули, что нерыночные механизмы и "эмоциональные решения" не только не помогут урегулировать энергетический кризис в Украине, но и усугубят его еще больше и приведут к еще большей импортозависимости в будущем.

"Так, за последние пять лет частные газодобывающие предприятия увеличили объемы добычи природного газа более чем на 20%. По результатам 2021 года независимые компании добудут 5 млрд м3, что составит более четверти всей добычи в стране и станет абсолютным рекордом. В то же время остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях. Кроме того, учитывая вероятный запуск "Северного потока – 2" и риск сокращения или полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, это существенно ослабит энергетическую безопасность нашей страны", – заявили авторы документа.

Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

"Ведь введение фиксированных цен на газ станет отрицательным сигналом для всех иностранных игроков, которые планируют инвестировать не только в нефтегазодобычу, но и в другие секторы отечественной экономики. Кроме того, подходы к ограничению цены на природный газ несовместимы с задекларированным Украиной курсом на европейскую интеграцию и приведут к непоправимым последствиям", – считают подписанты.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко заявил, что из-за государственного регулирования цены на добываемый газ Украина может потерять собственную газодобычу.

"Если мы создали рынок газа в Украине, то нужно работать по правилам, ведь ключевым аспектом работы любого инвестора является доверие к государству. Преодолевать энергетический кризис нужно, опираясь на опыт европейских стран, а не благодаря ограничениям или принудительным действиям, направленным на деятельность частных газодобытчиков", – сказал он.

В ассоциации призвали власть пересмотреть решение о введении ручного регулирования цены на добываемый газ и "сосредоточить внимание на конструктивном решении преодоления последствий энергетического кризиса".

"В случае, если мнение газодобытчиков будет проигнорировано, компании будут вынуждены отстаивать свои законные интересы в установленном законодательством порядке", – подытожили авторы письма.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

Теги: газ, инвестиции, энергетика, дефицит, цены, газодобыча, рынок, энергобезопасность, цена на газ, природный газ, Украинская энергетическая биржа
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