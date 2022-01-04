ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Государственное регулирование цен на газ будет стоить государству убытков в 20 млрд грн – Закревский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Закревский: Логично спрогнозировать, что бизнес сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков
Андрей Закревский: Логично спрогнозировать, что бизнес сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков
Фото: newfolk.com.ua

Решение Кабинета Министров Украины о государственном регулировании цен на природный газ для производителей хлеба, растительного масла и молока обернется падением добычи и потерями государства в 20 млрд грн на импорт дополнительных объемов газа. Об этом заявил в своем Facebook генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский.

"В перспективе это приведет к понижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, сегодня дефицитным во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, нежелательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", – заявил он.

Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.

"Логично спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", – подчеркнул эксперт.

В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, заявил Закревский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3160815667481149&id=100006582406807

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".

Теги: газ, инвестиции, бюджет, импорт, цены, газодобыча, убытки, рынок, расходы, цена на газ, природный газ, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (109425)
2
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (103959)
3
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (95356)
4
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (77755)
5
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (75015)
6
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (74600)
7
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (53579)
8
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (49274)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS