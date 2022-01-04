Государственное регулирование цен на газ будет стоить государству убытков в 20 млрд грн – Закревский

Андрей Закревский: Логично спрогнозировать, что бизнес сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков Фото: newfolk.com.ua

"В перспективе это приведет к понижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, сегодня дефицитным во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, нежелательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", – заявил он.

Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.

"Логично спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", – подчеркнул эксперт.

В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, заявил Закревский.