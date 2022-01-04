Государственное регулирование цен на газ будет стоить государству убытков в 20 млрд грн – Закревский

"В перспективе это приведет к понижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, сегодня дефицитным во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, нежелательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", – заявил он.
Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.
"Логично спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", – подчеркнул эксперт.
В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, заявил Закревский.
30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.
Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.
24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин будет рассматривать "возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба".