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Украина намерена увеличить добычу газа и стать самодостаточной в этом отношении – Офис президента

Шурма: Будем работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых, чтобы страна была самодостаточной в отношении природного газа
Шурма: Будем работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых, чтобы страна была самодостаточной в отношении природного газа
Скринiот: Офіс Президента України / Facebook

Украина намерена увеличить объемы добычи природного газа до 23–25 млрд м³ в год в ближайшие три – четыре года и сократить потребление на 30–40% в течение 7–10 лет.

Об этом 17 декабря на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, трансляция велась на странице ОП в Facebook. 

"С марта–апреля, когда завершится отопительный сезон, будем работать в двух направлениях, даже в трех. Первый – сокращение неэффективного потребления природного газа, это в первую очередь термомодернизация. Первых 5 тыс. домов – цель на следующий год. Параллельно – большая работа на сотнях объектов социального сектора (школы, больницы, детсады)", – сказал Шурма. 

По его словам, эта программа рассчитана на 7–10 лет, и предусматривает, что "абсолютное большинство" из 180 тыс. жилых домов и 20 тыс. объектов социальной сферы будут термомодернизированы. 

"В целом ожидаем, что это позволит сократить потребление газа на 30–40% кумулятивно. Параллельно будем работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине для того, чтобы добыча увеличилась с существующих 18–19 млрд м³ хотя бы до 23–25 млрд м³ на протяжении ближайших трех – четырех лет. И таким образом, чтобы страна была самодостаточной в отношении природного газа", – добавил Шурма. 

Контекст:

Согласно данным Оператора газотранспортных систем Украины, страна в период с 2016-го по 2020 годы потребляла от 28,9 млрд м³ до 32,3 млрд м³ в год, в 2020-м эта цифра составила 29,8 млрд м³. Собственная добыча газа в эти годы составляет порядка 20 млрд м³ в год. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, отопительный сезон, газодобыча, Офис президента Украины, природный газ, Ростислав Шурма
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