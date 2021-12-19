Украина намерена увеличить добычу газа и стать самодостаточной в этом отношении – Офис президента

Шурма: Будем работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых, чтобы страна была самодостаточной в отношении природного газа Скринiот: Офіс Президента України / Facebook

Об этом 17 декабря на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, трансляция велась на странице ОП в Facebook.

"С марта–апреля, когда завершится отопительный сезон, будем работать в двух направлениях, даже в трех. Первый – сокращение неэффективного потребления природного газа, это в первую очередь термомодернизация. Первых 5 тыс. домов – цель на следующий год. Параллельно – большая работа на сотнях объектов социального сектора (школы, больницы, детсады)", – сказал Шурма.

По его словам, эта программа рассчитана на 7–10 лет, и предусматривает, что "абсолютное большинство" из 180 тыс. жилых домов и 20 тыс. объектов социальной сферы будут термомодернизированы.

"В целом ожидаем, что это позволит сократить потребление газа на 30–40% кумулятивно. Параллельно будем работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине для того, чтобы добыча увеличилась с существующих 18–19 млрд м³ хотя бы до 23–25 млрд м³ на протяжении ближайших трех – четырех лет. И таким образом, чтобы страна была самодостаточной в отношении природного газа", – добавил Шурма.