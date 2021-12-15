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Замглавы ОП Шурма: Мы будем стимулировать экономику через стимулирование спроса, а не путем прямых дотаций

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На финальной стадии проекты "Экономический паспорт украинца" и "Украинская мечта", программа доступных кредитов для покупки жилья, электромобилей, оплаты обучения
На финальной стадии – проекты "Экономический паспорт украинца" и "Украинская мечта", программа доступных кредитов для покупки жилья, электромобилей, оплаты обучения
Фото: Ростислав Шурма / Facebook

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма рассказал в интервью изданию Forbes, что готовит проект по стимулированию экономики.

"Я отвечаю за запуск экономики и структурные изменения во всех экономических вопросах. Мы готовим большой проект по стимулированию тех секторов экономики, где есть высокий уровень локализации и большой мультипликатор в экономической цепочке. Мы будем делать это через стимулирование спроса, а не путем прямых дотаций. Например, стимулировать строительство нового жилья через инструмент доступной ипотеки; локализацию производства электрокаров – через доступные кредиты, которые позволят большинству семей купить электрокар локального производства; вагоностроение – через стимулы для бизнеса с целью покупки вагонов", – отметил он.

Чиновник добавил, что в ОП на разных стадиях внедрения находятся конкретные программы для стимулирования экономики.

"[ПроектєПідтримка" – измененная программа поддержки бизнеса, в которой мы ушли от прямой раздачи денег предприятиям и делаем это через потребителя. Это таргетированная поддержка конкретных секторов экономики. От второй волны коронавируса страдают заведения культуры, театры, музеи и спортзалы – все, кто связан с массовыми мероприятиями. Они и получают помощь. На финальной стадии – проекты "Экономический паспорт украинца" и "Украинская мечта", программа доступных кредитов для покупки жилья, электромобилей, оплаты обучения. Мы также разрабатываем программу "Большая термомодернизация". Все это проекты, инициированные лично президентом. Мы работаем над внедрением и готовим запуск в ближайшие три-четыре месяца", – сообщил Шурма.

Он рассказал, что поставлена задача термомодернизировать каждый дом – это более 180 тысяч зданий на подконтрольной территории.

"Первые 20 000 неэффективных домов дадут самый большой эффект. С них мы и начнем. Задача – выйти на темп до 20 000 многоэтажек в год. За 2022 год мы хотим модернизировать 5000 домов и постепенно увеличивать цифру. Это программа на 7–10 лет. Помимо решения основной задачи – сокращения потребления природного газа, получения энергетической независимости и улучшения торгового баланса – мы хотим создать дополнительные рабочие места, увеличить местное производство материалов вроде утеплителей, электрокотлов, индивидуальных тепловых пунктов, отделочных материалов, окон и прочего. Ни один производитель, который может инвестировать в строительство фабрики или завода, не будет делать это ради программы на один год. Они должны видеть, что это долгосрочная и прогнозируемая программа. И мы это сделаем, дав понять, что нужно увеличить и обучить штат монтажников (например, с 200 до 3000), что нужно построить еще, например, семь заводов", – отметил замглавы ОП.

Теги: экономика, помощь, строительство, ипотека, Офис президента Украины, коронавирус, Ростислав Шурма
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