Советник Зеленского допустил введение в Украине продовольственных талонов "в случае необходимости"

Устенко анонсировал введение в Украине "продуктовых чеков" по аналогии с американскими food stamps, которые можно тратить только на еду Фото: Oleg Ustenko / Facebook

"Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, – такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – заявил он.

По мнению Устенко, реагировать на рост инфляции в Украине нужно будет с помощью антикризисных мер. Среди таких мер советник президента назвал выплаты для представителей незащищенных слоев населения. Они, вероятно, будут проводиться по аналогии с программой "єПідтримка", в рамках которой вакцинированные граждане на специально сгенерированную карту получают по 1 тыс. грн, говорит Устенко.

"В ОП позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Каким образом – варианты будут рассматриваться. Это могут быть как дополнительные выплаты для компенсации роста цен, так и введение food stamps в системе "Дія" – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут вводиться при необходимости", – сказал он.

Общую инфляцию в Украине Устенко прогнозирует в этом году на уровне 7%.

"Национальный банк выставляет инфляционную цель на 5% ± 2%. Таким образом, максимально допустимый уровень инфляции – 7%. Но ситуация зависит не только от Украины, но и от внешних шоков", – сказал экономист.

9 января Устенко в Facebook уточнил, что "государство защитит наименее имущих" в случае реализации "негативного сценария". Он призвал не путать продовольственные чеки с "советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами".