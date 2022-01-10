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Советник Зеленского допустил введение в Украине продовольственных талонов "в случае необходимости"

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Устенко анонсировал введение в Украине "продуктовых чеков" по аналогии с американскими food stamps, которые можно тратить только на еду
Устенко анонсировал введение в Украине "продуктовых чеков" по аналогии с американскими food stamps, которые можно тратить только на еду
Фото: Oleg Ustenko / Facebook

Рост цен в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составить до 20%. Такой прогноз 4 января озвучил в комментарии "Интерфакс-Украина" Олег Устенко – советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

"Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, – такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – заявил он. 

По мнению Устенко, реагировать на рост инфляции в Украине нужно будет с помощью антикризисных мер. Среди таких мер советник президента назвал выплаты для представителей незащищенных слоев населения. Они, вероятно, будут проводиться по аналогии с программой "єПідтримка", в рамках которой вакцинированные граждане на специально сгенерированную карту получают по 1 тыс. грн, говорит Устенко. 

"В ОП позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Каким образом – варианты будут рассматриваться. Это могут быть как дополнительные выплаты для компенсации роста цен, так и введение food stamps в системе "Дія" – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут вводиться при необходимости", – сказал он. 

Общую инфляцию в Украине Устенко прогнозирует в этом году на уровне 7%. 

"Национальный банк выставляет инфляционную цель на 5% ± 2%. Таким образом, максимально допустимый уровень инфляции – 7%. Но ситуация зависит не только от Украины, но и от внешних шоков", – сказал экономист. 

9 января Устенко в Facebook уточнил, что "государство защитит наименее имущих" в случае реализации "негативного сценария". Он призвал не путать продовольственные чеки с "советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами". 

https://www.facebook.com/oleg.ustenko/posts/10225753617642699

Контекст:

Сайт "ВВС News Україна" объясняет рост цен на продовольственные товары подорожанием энергоресурсов, в первую очередь – "космическими" ценами на газ, и рекомендует готовиться к повышению стоимости "практически всего, что есть на полках магазинов".  Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала падать. Сейчас, согласно данным биржи ICE, стоимость природного газа на газовом хабе TTF в Нидерландах составляет более $1 тыс. за 1 тыс. м³. 

Бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта говорит, что рынок продовольствия реагирует на рост цен на газ, уголь и нефть. Он считает 2022 год "идеальным временем" для запуска программы продуктовых чеков по аналогии с американскими food stamps, которые можно тратить только на еду. Также, по его мнению, выходом из ситуации может стать снижение ставки НДС на ключевые продовольственные продукты. Такие меры уже предприняли в ряде европейских стран, их предлагали Кабмину и украинские производители, отмечает "ВВС News Україна". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, инфляция, продукты, Олег Устенко, выплаты, Павел Кухта, цена на газ, компенсация, єПідтримка
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