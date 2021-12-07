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Первые выплаты по экономическому паспорту в Украине ожидаются в 2036 году – советник президента

Устенко: По нашим меркам это более чем значительная сумма
Устенко: По нашим меркам это более чем значительная сумма
Фото: Oleksandr Prokopenko / Facebook

Первые выплаты по экономическому паспорту в Украине ожидаются в 2036 году. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, Фонд будущих поколений будет наполняться за счет ренты за добычу трех видов недр – полезных ископаемых, газа и нефти.

"К рентной плате, начиная с 35%, ежегодно будет прибавляться 5%. Вот через год это уже будет 40%, потом – 45% и так далее. И так до 70% всей платы за использование недр будет поступать в этот Фонд будущих поколений, который называется экономическим паспортом украинца… До 100% дойдут все рентные сборы, которые взимаются с добычи нефти и газа на украинском шельфе", – пояснил Устенко.

Он уточнил, что средства для детей, родившихся в Украине начиная с 1 января 2019 года, начнут формироваться со следующего года, как только будет создан фонд.

"Сначала это будут две минимальные заработные платы на каждого родившегося украинца. Это уже в течение следующего года. То есть свыше 7 тыс. грн. И вот с рождения до 18 лет средства будут накапливаться… Ты можешь использовать эти средства для обучения. И когда мы говорим о сумме в $10 тыс. – это довольно хорошая сумма в нынешних ценах. Второе – вклад на покупку квартиры, недвижимости. Не стоит полагать, что это полностью перекроет стоимость квартиры. Но по нашим меркам это более чем значительная сумма", – резюмировал Устенко.

Контекст:

1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6394 "Об экономическом паспорте".

Теги: Украина, образование, недвижимость, Олег Устенко, дети, украинцы, выплаты, экономический паспорт
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