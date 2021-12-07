Первые выплаты по экономическому паспорту в Украине ожидаются в 2036 году – советник президента

По его словам, Фонд будущих поколений будет наполняться за счет ренты за добычу трех видов недр – полезных ископаемых, газа и нефти.

"К рентной плате, начиная с 35%, ежегодно будет прибавляться 5%. Вот через год это уже будет 40%, потом – 45% и так далее. И так до 70% всей платы за использование недр будет поступать в этот Фонд будущих поколений, который называется экономическим паспортом украинца… До 100% дойдут все рентные сборы, которые взимаются с добычи нефти и газа на украинском шельфе", – пояснил Устенко.

Он уточнил, что средства для детей, родившихся в Украине начиная с 1 января 2019 года, начнут формироваться со следующего года, как только будет создан фонд.

"Сначала это будут две минимальные заработные платы на каждого родившегося украинца. Это уже в течение следующего года. То есть свыше 7 тыс. грн. И вот с рождения до 18 лет средства будут накапливаться… Ты можешь использовать эти средства для обучения. И когда мы говорим о сумме в $10 тыс. – это довольно хорошая сумма в нынешних ценах. Второе – вклад на покупку квартиры, недвижимости. Не стоит полагать, что это полностью перекроет стоимость квартиры. Но по нашим меркам это более чем значительная сумма", – резюмировал Устенко.