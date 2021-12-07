Стефанчук уверен, что законопроекты об экономическом паспорте Рада не успеет рассмотреть до конца года

"Есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году уже 100% не успеем рассмотреть. Но возможно, в начале следующего года мы попробуем его внести в зал и хотя бы в первом чтении проголосовать", – сказал он.

Контекст:

Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца 1 декабря в ходе послания к Раде. Он говорил, что средства на реализацию инициативы направят с налогов, собранных за пользование недрами и природными ресурсами.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей. По его словам, власти хотят, чтобы деньги на счета получали уже дети, рожденные в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия закона.

В парламенте зарегистрированы законопроекты №6394 "Об экономическом паспорте", №6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта", №6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений" и №6397 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Законопроекты предусматривают создание Фонда будущих поколений.

"Цель фонда – накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам. Активы участников фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников фонда", – сообщали в Офисе президента.