Реэкспорт газа из Украины увеличился до 23 млн м³ на фоне планов ввести госрегулирование цен на газ – СМИ

"Максимальный суточный объем оттока газа зафиксирован 10 января – 5,01 млн м³. До этого среднесуточный реэкспорт составлял 2–2,5 млн м³ газа. С 2022 года Украина является нетто-экспортером газа. На экспорт идет газ, который в Украине хранят европейские трейдеры. По данным министра энергетики Германа Галущенко, нерезиденты владеют около 600 млн м³ газа в украинских ПХГ. Это немого меньше, чем 10% всего активного газа в украинских хранилищах", – сообщило агентство.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

"РБК-Украина" отмечает, что в обнародованном Минагрополитики перечне компаний, которые имеют право на льготный газ, включены 6 тыс. компаний, в которые вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.