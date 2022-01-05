"Газпром" возобновил поставки газа в Румынию через территорию Украины

С апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины Фото: EPA

ОГТСУ уточняет, что газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка – Исакча". На январь текущего года забронированы мощности на указанном направлении в объеме 4,9 млн м³ в сутки (почти 152 млн м³ в месяц).

В компании напомнили, что с апреля 2021 года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через газопровод "Турецкий поток".