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"Газпром" возобновил поставки газа в Румынию через территорию Украины

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С апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины
С апреля прошлого года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины
Фото: EPA

В начале 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в Румынию. Это следует из оперативных данных платформы прозрачности компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

ОГТСУ уточняет, что газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка – Исакча". На январь текущего года забронированы мощности на указанном направлении в объеме 4,9 млн м³ в сутки (почти 152 млн м³ в месяц).

В компании напомнили, что с апреля 2021 года "Газпром" поставлял газ в Румынию в обход Украины через газопровод "Турецкий поток".

Контекст:

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией. 4 января 2022 года Макогон сообщил, что "Газпром" сократил транзит газа в ЕС через Украину до минимального за два года уровня.

11 ноября прошлого года Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину. 15 декабря "Газпром" проинформировал, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что РФ не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Согласно данным "Оператора ГТС Украины", в прошлом году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, при этом было использовано 41,6 млрд м³ транзитных мощностей.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Румыния, газ, ГТС, газопровод, транзит, Евросоюз, Оператор газотранспортной системы Украины
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