ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30% – "Оператор ГТС Украины"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего в 2021 году было использовано 41,6 млрд м&sup3; транзитных мощностей ГТС Украины на точках выхода из РФ, отметили в ОГТСУ
Всего в 2021 году было использовано 41,6 млрд м³ транзитных мощностей ГТС Украины на точках выхода из РФ, отметили в ОГТСУ
Фото: EPA

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³. Об этом 4 января сообщается на сайте компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, из них 40 млрд м³ – согласно условиям действующего транзитного контракта, 4,4 млрд м³ были забронированы на месячных и суточных аукционах.

Но из них было использовано 41,6 млрд м³, отметили в ОГТСУ.

"Несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ, возможности украинского транзитного маршрута – более чем достаточные для преодоления газового кризиса в ЕС – не были задействованы, – говорится в сообщении. – Напротив, в период наибольшего роста цен на газ в октябре – декабре на газовых рынках Европы и начале осенне-зимнего периода среднемесячный транзит газа из России в страны ЕС был на 17% ниже, чем в январе – августе".

Как подчеркнули в ОГТСУ, в западном направлении в 2021 году было протранспортировано 38 млрд м³ газа (на 26% меньше, чем в 2020 году), в частности 27,4 млрд м³ – в Словакию (-29%), 2,8 млрд м³ – в Польшу (-26%), 6,8 млрд м³ – в Венгрию (-29%).

Кроме того, в южном направлении транзит газа составил 3,6 млрд м³ (-8% по сравнению с прошлым годом), в том числе 0,4 млрд м³ (-56%) – в Румынию и около 3,2 млрд м³ (+6%) в Молдову.

В ОГТСУ пояснили значительное сокращение объемов транзита в Венгрию и Румынию переходом этих стран на получение газа обходными трубопроводами российского "Газпрома".

"В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%. Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов. Надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд м³ газа в европейском направлении", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В то же время поставки природного газа из ЕС в Украину в 2021 году сократились в шесть раз – импорт составил 2,6 млрд м³.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией. 4 января 2022 года Макогон сообщил, что "Газпром" сократил транзит газа в ЕС через Украину до минимального за два года уровня.

11 ноября прошлого года Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину. 15 декабря "Газпром" проинформировал, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что РФ не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Румыния, Молдова, Польша, газ, Словакия, Венгрия, дефицит, аукцион, ГТС, газопровод, транзит, ПХГ, Евросоюз, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик снялась в микробикини с широко разведенными ногами
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик снялась в микробикини с широко разведенными ногами
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже". 25-летняя танцовщица Русина крупным планом показала пирсинг на сосках
"Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже". 25-летняя танцовщица Русина крупным планом показала пирсинг на сосках
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото
"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом
"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа
"Как мамина черешня". Никитюк крупным планом показала лицо без макияжа
  "В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"
  "В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Суд заявил о существовании финансовой договоренности между обвинительницей и Эпштейном
"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками
"Вишенка", "Сосочки". Глюк'oZa порадовала сеть откровенными снимками
"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках
"Каков жеребец!" Волочкова показала своего нового мужчину в одних плавках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (112545)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (102778)
3
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (94204)
4
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (90510)
5
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (85772)
6
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (74227)
7
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (63272)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (58343)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS