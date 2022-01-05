В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30% – "Оператор ГТС Украины"

Всего в 2021 году было использовано 41,6 млрд м³ транзитных мощностей ГТС Украины на точках выхода из РФ, отметили в ОГТСУ Фото: EPA

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, из них 40 млрд м³ – согласно условиям действующего транзитного контракта, 4,4 млрд м³ были забронированы на месячных и суточных аукционах.

Но из них было использовано 41,6 млрд м³, отметили в ОГТСУ.

"Несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ, возможности украинского транзитного маршрута – более чем достаточные для преодоления газового кризиса в ЕС – не были задействованы, – говорится в сообщении. – Напротив, в период наибольшего роста цен на газ в октябре – декабре на газовых рынках Европы и начале осенне-зимнего периода среднемесячный транзит газа из России в страны ЕС был на 17% ниже, чем в январе – августе".

Как подчеркнули в ОГТСУ, в западном направлении в 2021 году было протранспортировано 38 млрд м³ газа (на 26% меньше, чем в 2020 году), в частности 27,4 млрд м³ – в Словакию (-29%), 2,8 млрд м³ – в Польшу (-26%), 6,8 млрд м³ – в Венгрию (-29%).

Кроме того, в южном направлении транзит газа составил 3,6 млрд м³ (-8% по сравнению с прошлым годом), в том числе 0,4 млрд м³ (-56%) – в Румынию и около 3,2 млрд м³ (+6%) в Молдову.

В ОГТСУ пояснили значительное сокращение объемов транзита в Венгрию и Румынию переходом этих стран на получение газа обходными трубопроводами российского "Газпрома".

"В 2021 году мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%. Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов. Надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд м³ газа в европейском направлении", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В то же время поставки природного газа из ЕС в Украину в 2021 году сократились в шесть раз – импорт составил 2,6 млрд м³.