Поставки газа из ЕС в Украину в 2021 году сократились в шесть раз

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году составил 2,6 млрд м³, отметили в ОГТСУ Фото: EPA

Отмечается, что поставки в Украину производились преимущественно виртуальным реверсом (89%).

Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд. м³ (-64% по сравнению с 2020 годом), поставки из Словакии составили 285,3 млн. м³ (-97%), из Польши – 78,6 млн. м³ (-95%).

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году составил 2,6 млрд м³.

В частности, в Венгрию поступило 1,5 млрд. м³, в Словакию – 600 млн м³, в Польшу – 362 млн м³, в Молдову – 67,2 млн м³.

"Оператор ГТС завершил 2021 год приятной новостью для Украины – увеличением на треть гарантированных мощностей для импорта газа. Мы видим серьезные риски от сокращения транзита российского газа через Украину и считаем необходимым усилить надежность и гибкость системы газоснабжения Украины в любых условиях. По этой причине мы сосредоточились на диверсификации источников поставок газа в Украину и модернизации, в разы увеличив инвестиции в украинскую ГТС", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.