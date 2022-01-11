"Укргазвидобування" третий год подряд сокращает добычу газа

Объем переданного газа уменьшился на 3,84% или 0,52 млрд м³.
В пресс-службе также сообщили, что в прошлом году компания пробурила и подключила 50 новых газовых скважин, капитально отремонтировала 243.
"Совершено 609 колтюбинговых операций, 105 операций по гидроразрыву пласта, проведено 11 операций по бурению боковых стволов, оборудовано системой механизированной добычи 77 скважин. По состоянию на конец 2021-го выполнен проект по оборудованию системой дистанционного мониторинга 386 высокодебитных скважин. Проведено 2973 геофизических исследования и других работ в скважинах силами внутреннего и внешних подрядчиков, что на 21% больше запланированного объема", – сказано в сообщении.
Акционерное общество "Укргазвидобування" входит в структуру НАК "Нафтогаз України" и является крупнейшим в стране предприятием по добыче природного газа.
В 2020 году "Укргазвидобування" сократила добычу товарного газа до 13,45 млрд м3, что на 1,3% меньше по сравнению с 2019 годом, когда добыли 13,62 млрд м3 товарного газа. В 2018 году объем добычи составил 15,5 млрд м3. Об этом идет речь в годовых отчетах, опубликованных на сайте предприятия.
20 октября 2021 года глава "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что компания планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.