ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укргазвидобування" третий год подряд сокращает добычу газа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акционерное общество "Укргазвидобування" входит в структуру НАК "Нафтогаз України" и является крупнейшим в стране предприятием по добыче природного газа
Акционерное общество "Укргазвидобування" входит в структуру НАК "Нафтогаз України" и является крупнейшим в стране предприятием по добыче природного газа
Фото: ugv.com.ua

В 2021 году "Укргазвидобування" добыла на 0,56 млрд м³ или на 3,97% природного газа меньше, чем за такой же период в 2020 году. Годовая валовая добыча газа за 2021 год достигла 13,67 млрд м³, из которых на нужды потребителей компания передала 12,93 млрд м³, сообщила 11 января пресс-служба "Укргазвидобування".

Объем переданного газа уменьшился на 3,84% или 0,52 млрд м³.

В пресс-службе также сообщили, что в прошлом году компания пробурила и подключила 50 новых газовых скважин, капитально отремонтировала 243. 

"Совершено 609 колтюбинговых операций, 105 операций по гидроразрыву пласта, проведено 11 операций по бурению боковых стволов, оборудовано системой механизированной добычи 77 скважин. По состоянию на конец 2021-го выполнен проект по оборудованию системой дистанционного мониторинга 386 высокодебитных скважин. Проведено 2973 геофизических исследования и других работ в скважинах силами внутреннего и внешних подрядчиков, что на 21% больше запланированного объема", – сказано в сообщении.

Контекст:

Акционерное общество "Укргазвидобування" входит в структуру НАК "Нафтогаз України" и является крупнейшим в стране предприятием по добыче природного газа.

В 2020 году "Укргазвидобування" сократила добычу товарного газа до 13,45 млрд м3, что на 1,3% меньше по сравнению с 2019 годом, когда добыли 13,62 млрд м3 товарного газа. В 2018 году объем добычи составил 15,5 млрд м3. Об этом идет речь в годовых отчетах, опубликованных на сайте предприятия.

20 октября 2021 года глава "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что компания планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, газодобыча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-возлюбленная Козловского Рамина надела плавки с вырезами на лобке
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-возлюбленная Козловского Рамина надела плавки с вырезами на лобке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (354365)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (143376)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась голой (50527)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (30421)
5
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30181)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (26901)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26232)
8
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (24536)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS