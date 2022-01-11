"Укргазвидобування" третий год подряд сокращает добычу газа

Акционерное общество "Укргазвидобування" входит в структуру НАК "Нафтогаз України" и является крупнейшим в стране предприятием по добыче природного газа Фото: ugv.com.ua

Объем переданного газа уменьшился на 3,84% или 0,52 млрд м³.

В пресс-службе также сообщили, что в прошлом году компания пробурила и подключила 50 новых газовых скважин, капитально отремонтировала 243.

"Совершено 609 колтюбинговых операций, 105 операций по гидроразрыву пласта, проведено 11 операций по бурению боковых стволов, оборудовано системой механизированной добычи 77 скважин. По состоянию на конец 2021-го выполнен проект по оборудованию системой дистанционного мониторинга 386 высокодебитных скважин. Проведено 2973 геофизических исследования и других работ в скважинах силами внутреннего и внешних подрядчиков, что на 21% больше запланированного объема", – сказано в сообщении.