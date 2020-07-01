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ДЕНЬГИ

"Газпром" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ. Спор между компаниями продолжался с 2016 года

В конце марта Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в многолетнем споре с "Газпромом" о цене на газ – суд признал, что она была нерыночной и завышенной. 30 июня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской госкомпании PGNiG переплату за газ, которая накопилась с 1 ноября 2014 года.

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"Газпром" перечислил Польше деньги за день до истечения согласованного срока
"Газпром" перечислил Польше деньги за день до истечения согласованного срока
Фото: EPA

Российский монополист "Газпром" вернул польской государственной нефтегазовой компании PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ, сообщила газета "Коммерсантъ"

В компании рассказали, что ООО "Газпром экспорт" перечислило деньги PGNiG 30 июня. 

При этом в компании напомнили, что не согласны с решением арбитража и продолжают его оспаривать в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Иск российская компания подала в мае.

По данным "Коммерсанта", "Газпром" пытается доказать, что арбитры, установив новую формулу цены в контракте с PGNiG, вышли за пределы своих полномочий, поскольку ни российская, ни польская компании об этом не просили, PGNiG хотела лишь перейти на хабовую индексацию.

Издание отметило, что, согласно сложившейся практике, стороны обязаны исполнять решение арбитража даже в том случае, если оспаривают его в апелляционном порядке.

Председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский написал в Twitter 1 июля, что деньги уже поступили на счета компании. 

В конце марта Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в многолетнем споре с "Газпромом" о цене на газ. Суд признал, что цена на газ для Польши в рамках подписанного с РФ в 1996 году контракта была нерыночной и завышенной и изменил ее формулу, сообщила PGNiG. Новая формула должна быть применена к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 года. PGNiG оценила компенсацию за переплату в $1,5 млрд. 

24 апреля PGNiG сообщила, что Россия не выполняет решение суда, поскольку "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях. 

27 апреля заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил, что польское правительство рассматривает вариант ареста активов "Газпрома", чтобы заставить его выполнять решение Стокгольмского арбитража. "Было бы неплохо" вначале арестовать акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые занимаются проектами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сказал Ковальчик. Это может задержать реализацию проекта "Северный поток – 2", подчеркнул он. 

После заявления Ковальчика "Газпром" согласился пересмотреть цену на газ для PGNiG. Российский монополист пообещал скорректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года, сообщила польская компания. 15 июня стало известно, что "Газпром" обязался до 1 июля вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты. 

Спор PGNiG и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже начался в 2016 году. Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт

Теги: Газпром, Польша, газ, Газпром экспорт, Стокгольмский арбитраж, PGNiG
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