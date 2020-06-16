"Газпром" пообещал Польше вернуть $1,5 млрд переплаты за газ

Российская компания "Газпром" и польская компания PGNiG подписали приложение к Ямальскому контракту 1996 года, в котором российский монополист обязался вернуть Польше около $1,5 млрд переплаты за поставки газа в 2014–2020 годах. Ранее Варшава пригрозила арестовать активы "Газпрома" в Европе, если российская компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража.

Российский монополист "Газпром" обязался вернуть польской государственной нефтегазовой компании PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ.

PGNiG сообщила 15 июня, что этот пункт содержится в приложении к договору о поставках природного газа от 25 сентября 1996 года, известного как Ямальский контракт. Приложение к контракту было подписано в июне.

"Подписав приложение, мы договорились, что сумма переплаты, которая составляет около $1,5 млрд (около 6,2 млрд злотых), будет переведена на счет PGNiG до 1 июля 2020 года", – сказал председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

В польской компании сообщили, что в дополнении к соглашению утверждена новая формула расчета цены, по которой стоимость газа будет рассчитана с ноября 2014 года. Новая формула связана с котировками газа на рынках Западной Европы, благодаря чему PGNiG покупает газ по более низкой цене, напомнила пресс-служба.

"В приложении изложены правила применения формулы расчета цены, определенные решением арбитражного суда в Стокгольме, и условия урегулирования финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы к ранее завершенным поставкам газа", – сообщили в PGNiG.

Квечиньский подчеркнул, что сумма, которую Польша переплатила за газ в ноябре 2014 года – феврале 2020-го, "показывает, насколько плохим был Ямальский контракт для PGNiG".

В конце марта Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с "Газпромом" о цене на газ. Суд признал справедливыми требования PGNiG изменить формулу цены в рамках подписанного с РФ в 1996 году контракта, поскольку она была нерыночной и завышенной, сообщила PGNiG. Новая формула должна быть применена к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 года. PGNiG оценила компенсацию за переплату в $1,5 млрд.

"Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда. Но 24 апреля PGNiG сообщила, что Россия не выполняет его, поскольку "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях.

27 апреля заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил, что польское правительство рассматривает вариант ареста активов "Газпрома", чтобы заставить его выполнять решение Стокгольмского арбитража. "Было бы неплохо" вначале арестовать акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые занимаются проектами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сказал Ковальчик. Это может задержать реализацию проекта "Северный поток – 2", подчеркнул он.

После заявления Ковальчика "Газпром" согласился пересмотреть цену на газ для PGNiG. Российский монополист пообещал скорректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года, сообщила польская компания.

Спор PGNiG и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже начался в 2016 году. Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.