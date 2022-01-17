"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на февраль 2022 года

Отмечается, что компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагала два маршрута: 9,8 млн м³ в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и 5,2 млн м³ в сутки – через станцию "Сохрановка", они остались невостребованными.
В то же время у "Газпрома" есть долгосрочное бронирование мощностей украинской ГТС на 109 млн м³ в сутки (40 млрд м³ в год).
Подчеркивается, что в январе "Газпром" использует эти мощности лишь наполовину – за 15 дней средняя прокачка составила 53 млн м³ в сутки.
Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.
"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.
11 ноября генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.
12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.
15 декабря "Газпром" отрапортовал, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.
Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.
Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.