"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на февраль 2022 года

Отмечается, что компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагала два маршрута: 9,8 млн м³ в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и 5,2 млн м³ в сутки – через станцию "Сохрановка", они остались невостребованными.

В то же время у "Газпрома" есть долгосрочное бронирование мощностей украинской ГТС на 109 млн м³ в сутки (40 млрд м³ в год).

Подчеркивается, что в январе "Газпром" использует эти мощности лишь наполовину – за 15 дней средняя прокачка составила 53 млн м³ в сутки.

Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.