Молдова выплатила "Газпрому" долг за газ

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", – говорится в сообщении.

Контекст:

29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ был 22 ноября.

В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.

23 ноября стало известно, что "АО "Молдовагаз", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с "Газпромом" и избежать отключения газа.

24 ноября в "Газпроме" заявили, что "в виде исключения" не прекратят поставки газа в Молдову.