В "Газпроме" заявили, что "в виде исключения" не прекратят поставки газа в Молдову

По его словам, это делается "в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова".
"Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять", – объяснил Куприянов.
С просьбой не прекращать поставки газа к "Газпрому" обращалось правительство Молдовы, отметил представитель российской компании, пишет "Интерфакс". По словам Куприянова, молдавская сторона признает претензии "Газпрома" и обязуется "полностью осуществить текущие платежи" 26 ноября.
29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.
Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.
В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.
22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – именно 22 ноября.
В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.
23 ноября стало известно, что "Молдовагаз", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн по курсу Нацбанка Молдовы) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с "Газпромом" и избежать отключения газа.