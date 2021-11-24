В "Газпроме" заявили, что "в виде исключения" не прекратят поставки газа в Молдову

В "Газпроме" подчеркнули, что контрактные обязательства нужно выполнять Фото: ПАО «Газпром» / Facebook

По его словам, это делается "в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова".

"Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять", – объяснил Куприянов.

С просьбой не прекращать поставки газа к "Газпрому" обращалось правительство Молдовы, отметил представитель российской компании, пишет "Интерфакс". По словам Куприянова, молдавская сторона признает претензии "Газпрома" и обязуется "полностью осуществить текущие платежи" 26 ноября.