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В "Газпроме" заявили, что "в виде исключения" не прекратят поставки газа в Молдову

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В "Газпроме" подчеркнули, что контрактные обязательства нужно выполнять
В "Газпроме" подчеркнули, что контрактные обязательства нужно выполнять
Фото: ПАО «Газпром» / Facebook

"Газпром" не будет прекращать поставки газа в Молдову по истечении срока, отведенного для уплаты Кишиневом долга за ранее поставленное топливо. Об этом 24 ноября заявил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, сообщает РБК.

По его словам, это делается "в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова".

"Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять", – объяснил Куприянов.

С просьбой не прекращать поставки газа к "Газпрому" обращалось правительство Молдовы, отметил представитель российской компании, пишет "Интерфакс". По словам Куприянова, молдавская сторона признает претензии "Газпрома" и обязуется "полностью осуществить текущие платежи" 26 ноября.

Контекст:

29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Поставки газа в Молдову по новому контракту начались 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – именно 22 ноября.

В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.

23 ноября стало известно, что "Молдовагаз", 50% акций которого принадлежат "Газпрому", получит 1,4 млрд леев (около $79,17 млн по курсу Нацбанка Молдовы) из госбюджета страны, деньги позволят компании расплатиться с "Газпромом" и избежать отключения газа.

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, Сергей Куприянов, деньги, выплаты, российский газ
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