В правительстве Молдовы заявили об отсутствии коммерческого решения для выплаты долга "Газпрому" за газ

"На данный момент этот долг составляет $74 278 447. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более $790 за 1 тыс. м³, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга", – написал чиновник.
Он отметил, что с ноября компания обязана полностью оплачивать "Газпрому" потребление газа.
"Правительство ведет переговоры, чтобы найти решение и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны", – подчеркнул Спину.
22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – именно 22 ноября.
В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.
29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.