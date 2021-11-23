В правительстве Молдовы заявили об отсутствии коммерческого решения для выплаты долга "Газпрому" за газ

"На данный момент этот долг составляет $74 278 447. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более $790 за 1 тыс. м³, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга", – написал чиновник.

Он отметил, что с ноября компания обязана полностью оплачивать "Газпрому" потребление газа.

"Правительство ведет переговоры, чтобы найти решение и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны", – подчеркнул Спину.