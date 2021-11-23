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В правительстве Молдовы заявили об отсутствии коммерческого решения для выплаты долга "Газпрому" за газ

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Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $74 млн
Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $74 млн
Фото: ЕРА

У компании "Молдовагаз" нет коммерческого решения проблемы задолженности перед российским "Газпромом" за поставленный газ. Об этом 23 ноября в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

"На данный момент этот долг составляет $74 278 447. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более $790 за 1 тыс. м³, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга", – написал чиновник.

Он отметил, что с ноября компания обязана полностью оплачивать "Газпрому" потребление газа.

"Правительство ведет переговоры, чтобы найти решение и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны", – подчеркнул Спину.

https://www.facebook.com/SpinuAndreiMD/posts/7220159414676412

Контекст:

22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – именно 22 ноября.

В "Молдовагазе" 23 ноября объяснили, что обязательства по оплате не были выполнены в срок в связи с дефицитом платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре.

29 октября Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Теги: Газпром, Молдова, газ, цены, переговоры, тарифы, чиновники, выплаты, российский газ
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