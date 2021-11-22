ГОРДОН
 
 
МИР

Российский "Газпром" пригрозил через 48 часов остановить поставки газа в Молдову

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Газпром" разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств, отметил Куприянов
"Газпром" разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств, отметил Куприянов
Фото: EPA

Российский "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Об этом 22 ноября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – 22 ноября.

По словам Куприянова, "Газпром" крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств".

Он отметил, что российский монополист подписал пятилетний контракт с Кишиневом с "существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ".

Поставки газа по новому контракту начались в Молдову 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечал РБК

6 октября компания "Молдовагаз" попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Всего на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня, писало The Financial Times

27 октября пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

29 октября 2021 года Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона. 

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, Сергей Куприянов, Кишинев, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (276026)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (234359)
3
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (223349)
4
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (221078)
5
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (95742)
6
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (90407)
7
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (88375)
8
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (42293)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS