Российский "Газпром" пригрозил через 48 часов остановить поставки газа в Молдову

Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – 22 ноября.

По словам Куприянова, "Газпром" крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств".

Он отметил, что российский монополист подписал пятилетний контракт с Кишиневом с "существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ".

Поставки газа по новому контракту начались в Молдову 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским "Газпромом", стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.