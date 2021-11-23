"Дефицит платежного баланса". "Молдовагаз" объяснил задержку оплаты "Газпрому" за газ

"Молдовагаз" подтверждает получение 22 ноября уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов. Обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с $126,70 за 1 тыс. м³ в первом квартале до $800,62 за 1 тыс. м³ в октябре, при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены $148,61 за 1 тыс. м³", – говорится в сообщении.

В молдавской компании отметили, что "в настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации".

"Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", – подчеркнули в "Молдовагаз".

22 ноября "Газпром" предупредил Молдову, что из-за отсутствия платежа может прекратить поставки газа в страну через двое суток. Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и "Газпромом", очередной срок платежа за российский газ – именно 22 ноября.