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Прямой контракт с "Газпромом" на якобы дешевый газ – это 100% ловушка – Минэнерго Украины

Украина должна нарастить добычу собственного природного газа, отметили в Минэнергетики
Украина должна нарастить добычу собственного природного газа, отметили в Минэнергетики
Фото: Максим Немчинов / Facebook

Украина должна сократить потребление (за счет энергоэффективности) и увеличить собственную добычу природного газа, чтобы сделать баланс добычи/потребления в стране "нулевым". Об этом 11 ноября в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов.

По его словам, закупка газа из РФ – не тот путь, по которому Украина должна идти.

"Всегда будет соблазн заключить контракт, будто дешевый газ, все хорошо, все стабильно… Снова не заниматься своей добычей, ее увеличением, снова не заниматься энергоэффективностью и снова ждать, когда фактически мы будем 100% зависимы от РФ, – сказал Немчинов. – Прямой контракт с "Газпромом" на якобы дешевый газ – это 100% ловушка".

В первую очередь Украина должна нарастить добычу собственного природного газа, добавил замминистра.

"У нас есть время, у нас есть залежи, мы заключаем соглашения о распределении продукции, мы привлекаем инвесторов, у нас есть возможность наращивать добычу, возможно – на 10%, возможно – на 5% в год, но этого будет достаточно, если мы параллельно будем работать над нашей энергоэффективностью, над сокращением неэффективного потребления природного газа, когда потери в сетях теплокоммунэнерго достигают 40%", – отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что на сегодня Украина имеет "энергодефицитный и фактически импортозависимый" баланс по природному газу. По мнению Немчинова, за четыре-пять лет его можно сделать "нулевым".

"То есть добывать ровно столько, сколько потребляем. То есть сократить потребление за счет энергоэффективности и увеличить собственную добычу", – резюмировал Немчинов.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

20 октября глава "Нафтогазу" Юрий Витренко сообщил, что компания планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

АО "Укргазвидобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", за январь – сентябрь 2021 года добыло 10,2 млрд м³ природного газа.

В "Нафтогазі" рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

Витренко говорил, что в Украине энергоэффективность вдвое ниже, чем в странах Восточной Европы.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, импорт, Министерство энергетики, газодобыча, энергоэффективность, природный газ, Максим Немчинов
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