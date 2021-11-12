Прямой контракт с "Газпромом" на якобы дешевый газ – это 100% ловушка – Минэнерго Украины

По его словам, закупка газа из РФ – не тот путь, по которому Украина должна идти.

"Всегда будет соблазн заключить контракт, будто дешевый газ, все хорошо, все стабильно… Снова не заниматься своей добычей, ее увеличением, снова не заниматься энергоэффективностью и снова ждать, когда фактически мы будем 100% зависимы от РФ, – сказал Немчинов. – Прямой контракт с "Газпромом" на якобы дешевый газ – это 100% ловушка".

В первую очередь Украина должна нарастить добычу собственного природного газа, добавил замминистра.

"У нас есть время, у нас есть залежи, мы заключаем соглашения о распределении продукции, мы привлекаем инвесторов, у нас есть возможность наращивать добычу, возможно – на 10%, возможно – на 5% в год, но этого будет достаточно, если мы параллельно будем работать над нашей энергоэффективностью, над сокращением неэффективного потребления природного газа, когда потери в сетях теплокоммунэнерго достигают 40%", – отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что на сегодня Украина имеет "энергодефицитный и фактически импортозависимый" баланс по природному газу. По мнению Немчинова, за четыре-пять лет его можно сделать "нулевым".

"То есть добывать ровно столько, сколько потребляем. То есть сократить потребление за счет энергоэффективности и увеличить собственную добычу", – резюмировал Немчинов.