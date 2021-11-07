Кулеба исключил возможность политических уступок России в обмен на газ или электроэнергию

"Нынешнее внешнеполитическое руководство Украины точно не будет делать никаких компромиссов, касающихся европейского и евроатлантического курса государства. Во-вторых, мы зашли настолько далеко на этом пути и наша система уже перестроена в соответствии с Третьим энергетическим пакетом [ЕС], что россиянам будет чрезвычайно сложно продать нам или заставить нас что-то делать, потому что система работает уже по другим правилам и мы понимаем, что в этой системе есть наша безопасность и наше благополучие. Мы, несмотря на все трудности, – не внутри страны, а вокруг Украины, – идем к полной интеграции Украины в электрическую сеть Евросоюза ENTSOI", – сказал он.

Кулеба отметил, что это политическое решение и этой зимой Украина должна "пройти первый шок-тест, когда мы должны полностью отсоединиться от России и Беларуси".

"И вот это конкретный пример европейской интеграции на энергетическом направлении, которая необратима", – заявил министр.