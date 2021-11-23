Молдова выплатит долг "Газпрому" за газ средствами из госбюджета

Он добавил, что деньги переведут АО "Молдовагаз" после того, как парламент страны одобрит проект поправок в госбюджет во втором чтении.

По словам Спыну, на переговорах Молдовы с "Газпромом" способ оплаты газа не обсуждался, поскольку он был в предыдущем контракте.

"На заседании совета наблюдателей "Молдовагаз" я сообщил, что мы поможем решить проблему. Очень жаль, что "Газпром" решил так оповестить "Молдовагаз". Я сегодня же отправлю им официальное письмо с планом правительства по выплате долга", – сказал Спыну.

Глава Мининфраструктуры заверил, что власти Молдовы не допустят отключения газа.