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Транзит газа через Украину в первой половине января – минимальный за последние четыре года – "Оператор ГТС Украины"

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"Газпром" не стал бронировать на январь и февраль дополнительную транзитную мощность через Украину
"Газпром" не стал бронировать на январь и февраль дополнительную транзитную мощность через Украину
Фото: EPA

Среднесуточный объем транзита природного газа через территорию Украины 1–16 января 2022 года составил 52,4 млн м³ – минимальный за последние четыре года.

Об этом 19 января в Facebook сообщил генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность. К слову, за 16 суток января 2019-го среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн м³ газа, в "ковидном" 2020-м – 83,4 млн м³, в 2021-м – 124,6 млн м³, в 2022-м – всего 52,4 млн м³ газа, – написал Макогон. – Выводы напрашиваются сами за себя: "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска "Северного потока – 2" продолжается".

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159112326579081

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.

"Газпром" также отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Теги: Газпром, Россия, Украина, транзит, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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