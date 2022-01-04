Премьер Польши о ситуации с газом: Россия проверяет, как далеко может себе позволить зайти в отношении Европы

Моравецкий о президенте РФ: Он знает, что его власть зависит от цены на газ Фото: EPA

"Россия проверяет, как далеко может себе позволить зайти в отношении Европы. [Президент РФ] Владимир Путин использует силовые методы в каждой плоскости, включая экономику. Он знает, что его власть зависит от цены на газ", – написал глава польского правительства.

Он отметил, что Путин делает все возможное, чтобы Европа оставалась зависимой от российских поставок газа.

Моравецкий подчеркнул, что Европа должна оставаться "солидарной и единой".

Ранее Моравецкий заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток – 2".