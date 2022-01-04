Премьер Польши о ситуации с газом: Россия проверяет, как далеко может себе позволить зайти в отношении Европы

"Россия проверяет, как далеко может себе позволить зайти в отношении Европы. [Президент РФ] Владимир Путин использует силовые методы в каждой плоскости, включая экономику. Он знает, что его власть зависит от цены на газ", – написал глава польского правительства.
Он отметил, что Путин делает все возможное, чтобы Европа оставалась зависимой от российских поставок газа.
Моравецкий подчеркнул, что Европа должна оставаться "солидарной и единой".
Ранее Моравецкий заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток – 2".
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала опускаться.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Путин заявлял, что как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода "Северный поток – 2", это "послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке".