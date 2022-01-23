Во всех областях Украины превышен уровень заболеваемости COVID-19, худшая ситуация – в Ивано-Франковской и Сумской

"Оранжевый" уровень эпидопасности фиксируется в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом уровень заболеваемости COVID-19 превышен во всех регионах страны. Хуже всего этот показатель в Ивано-Франковской (1214 на 100 тыс. населения) и Сумской (877) областях. Самый низкий уровень – в Кировоградской области (119 на 100 тыс. населения).

В среднем по Украине при допустимом показателе в 75 на 100 тыс. населения уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 407 на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua