В Минздраве Украины рассказали, будут ли пересматривать условия карантина

По мнению министра, адаптивный карантин показал свою эффективность.

"Мы стараемся его придерживаться. После того как мы внесли изменения прошлой осенью, многие ограничения не касаются вакцинированных. Если бы мы достигли уровня вакцинации, как в Великобритании, то мы бы могли рассматривать возможность ослабления карантинных ограничений", – сказал он.

Чтобы избежать локдауна по всей стране, украинцам нужно вакцинироваться, отметил Ляшко. По его словам, вакцин в Украине достаточно, чтобы в 2022 году привить от коронавируса 70% населения и сделать бустерные прививки всем желающим.