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В Минздраве Украины рассказали, будут ли пересматривать условия карантина

В Украине действует адаптивный карантин
В Украине действует адаптивный карантин
Фото: ЕРА

Правительство Украины не намерено отказываться от адаптивного карантина, с его помощью и далее будут противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал 21 января во время общения с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

По мнению министра, адаптивный карантин показал свою эффективность.

"Мы стараемся его придерживаться. После того как мы внесли изменения прошлой осенью, многие ограничения не касаются вакцинированных. Если бы мы достигли уровня вакцинации, как в Великобритании, то мы бы могли рассматривать возможность ослабления карантинных ограничений", – сказал он.

Чтобы избежать локдауна по всей стране, украинцам нужно вакцинироваться, отметил Ляшко. По его словам, вакцин в Украине достаточно, чтобы в 2022 году привить от коронавируса 70% населения и сделать бустерные прививки всем желающим.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили более 3,8 млн случаев COVID-19 (из них 22 473 – за последние сутки), выздоровело почти 3,6 млн человек, летальных исходов – 99 129.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили более 15 млн человек, две – 14,4 млн.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы находились в "желтой" зоне. С 24 января 2022 года в "красную" зону перейдет Ивано-Франковская область. Ляшко говорит, что близки к этому также Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, локдаун
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