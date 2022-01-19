В Англии со следующей недели отменят COVID-сертификаты и требование о ношении масок

Так, со следующего четверга надевать маску в общественных местах станет необязательно, хотя правительство по-прежнему рекомендует носить защитные маски в закрытых помещениях или там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. В ближайшее время также будут ослаблены ограничения на поездки, посещение домов престарелых и отозваны рекомендации об удаленной работе, сообщил премьер.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид при этом подчеркнул, что отмену ограничений не следует рассматривать как окончание пандемии. По его словам, коронавирус и его последующие штаммы вряд ли можно будет искоренить, поэтому людям следует "учиться жить с COVID, как мы живем с гриппом".

Джавид призвал граждан продолжать выполнять рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса: в частности, чаще мыть руки, проветривать помещения, и самоизолироваться в случае заражения.