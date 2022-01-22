В Украине за сутки сделали более 90 тыс. прививок от COVID-19

Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную – 748 человек, бустерную – 25 851 человек.

В Минздраве отметили, что всего с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу 15 141 197 человек. Привито двумя дозами – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. В общей сложности сделано 29 790 690 прививок.

18 января в Украине от коронавируса вакцинировали 85,2 тыс. человек, 19 января – 74,7 тыс. человек, 20 января – 86,1 тыс.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.