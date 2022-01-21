По словам Кузина, 14–18-летние дети больше всего нуждаются в защите от коронавируса Фото: Ігор Кузін / Facebook

Кузин убежден: дети именно этой возрастной категории больше всего нуждаются в защите от коронавируса.

"Они наиболее социально активны. Часть из них уже являются студентами. Учитывая, что "Омикрон" распространяется довольно быстро и в частности в этой возрастной группе, я бы рекомендовал всем родителям стимулировать своих 14–18-летних детей максимально быстро привиться", – сказал он.

Главный санврач добавил, что обязательную вакцинацию в этой возрастной группе в Минздраве пока не рассматривают, пока она только рекомендована.

Что касается вакцинации детей 5–12 лет, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, рассказал Кузин. Он убежден, что вакцинация этой группы детей будет разрешена, но преимущественно при наличии показаний.

По словам Кузина, дети 12–14 лет "могут представлять определенные эпидемические интересы, потому что уже начинают социализироваться". Но поскольку в мире зарегистрировано мало вспышек коронавируса в этой возрастной группе, вакцинация здесь тоже остается рекомендованной, сказал главный санврач.